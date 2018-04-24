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В Москве закрыли Усачевский рынок
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В Москве закрыли Усачевский рынок 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
По решению Хамовнического суда в Москве закрыт Усачевский рынок, основанием для этого стала совместная проверка прокуратуры и МЧС, сообщил управляющий рынка Егор Гурник.
«В районе 16.00 приехали судебные приставы, у них на руках было решение Хамовнического суда о наложении обеспечительных мер по ходатайству прокурора Хамовников. Это связано с совместной проверкой прокуратуры и МЧС», — приводит его слова РБК.
Гурник заявил, что в ходе проверки выявили «незначительные нарушения по пожарной безопасности». Частично эти нарушения устранены, остальные сейчас устраняются. Гурник назвал принятые меры в отношении рынка «излишними».
Он также выразил надежду на скорое возобновление работы рынка.
Пристальное внимание к нормам пожарной безопасности на крытых рынках и торговых центрах возникло после трагедии в Кемерово, где в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.
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