Учения по эвакуации прошли в ТЦ «Гранд» в Химках

В рамках Единого дня пожарных тренировок в торговом центре «Гранд» в подмосковных Химках прошли учения по эвакуации, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

По замыслу учений, на втором этаже здания произошло возгорание. Сработала автоматическая система оповещения о пожаре, сотрудниками охраны проводится эвакуация персонала и посетителей торгового центра по специальным эвакуационным лестницам.

Первыми на место возгорания прибывают сотрудники добровольной пожарной команды. Обнаружив пострадавшего, они оказывают ему первую помощь и на носилках транспортируют на улицу, чтобы передать прибывшим врачам «Скорой помощи». Тем временем к торговому центру прибывают пожарно-спасательные подразделения ФПС и муниципальной спасательной службы «Химспас». Звеньями ГДЗС огнеборцы входят в здание, обнаруживают очаг возгорания и ликвидируют пожар.

«Торговый центр «Гранд» — один из крупнейших в Подмосковье. Площадь объекта достаточно велика, и здесь продают мебель, что автоматически создает высокую пожароопасность здания. Я лично проверил систему оповещения о пожаре — она находится в исправном состоянии. Действия диспетчерского состава, обслуживающего персонала и персонала, отвечающего за противопожарную защиту, оцениваются положительно. Есть небольшие недостатки, необходимо все действия довести до автоматизма. Для этого мы и проводим тренировки», — отметил Полетыкин.

Противопожарные учения состоялись сегодня во всех муниципальных образованиях Подмосковья: в 4669 торгово-развлекательных центрах, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других объектах.