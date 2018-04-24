Сотрудники администрации Котельников приняли участие в учебной тренировке по эвакуации

Сотрудники администрации городского округа Котельники , а также МКУ «Развитие Котельники», депутаты Совета депутатов города приняли участие в тренировке по эвакуации из административного здания. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

В рамках общеобластной тренировки в Котельниках приняли участие по эвакуации при пожаре сотрудники администрации, а также учреждения «Развитие Котельники» и депутаты. Организовали две учебные точки. На первой из них прошла тренировка по использованию огнетушителей, которые находятся в помещениях администрации, а также состоялась отработка практических навыков по тушению огня. Применялись углекислотный и порошковый огнетушители. С задачей справились

— Ирина Польникова.

Глава Котельников уточнила, что на второй точке была организована тренировка по экстренной эвакуации сотрудников с верхних этажей с использованием веревочных лестниц. Также продемонстрировали средства защиты органов дыхания.

Хочу отметить, что здание администрации, а также муниципальные учреждения города оснащены пожарной сигнализацией, голосовым оповещением, сиреной, а также есть газодымозащитные комплекты, огнетушители. Все необходимые первичные средства пожаротушения у нас есть для спасения людей

— Ирина Польникова.

Со своей стороны, государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору Александр Буданов высоко оценил организацию и проведения тренировки в Котельниках.

Все прошло на уровне. Администрация работу проводит, закупает средства защиты органов дыхания, а также аварийные средства для эвакуации людей, первичные средства пожаротушения. Все мероприятия направлены обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Котельники

— Александр Буданов.