Ещё
Сотрудники администрации Котельников приняли участие в учебной тренировке по эвакуации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники администрации Котельников приняли участие в учебной тренировке по эвакуации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники администрации городского округа Котельники, а также МКУ «Развитие Котельники», депутаты Совета депутатов города приняли участие в тренировке по эвакуации из административного здания. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
В рамках общеобластной тренировки в Котельниках приняли участие по эвакуации при пожаре сотрудники администрации, а также учреждения «Развитие Котельники» и депутаты. Организовали две учебные точки. На первой из них прошла тренировка по использованию огнетушителей, которые находятся в помещениях администрации, а также состоялась отработка практических навыков по тушению огня. Применялись углекислотный и порошковый огнетушители. С задачей справились
— Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что на второй точке была организована тренировка по экстренной эвакуации сотрудников с верхних этажей с использованием веревочных лестниц. Также продемонстрировали средства защиты органов дыхания.
Хочу отметить, что здание администрации, а также муниципальные учреждения города оснащены пожарной сигнализацией, голосовым оповещением, сиреной, а также есть газодымозащитные комплекты, огнетушители. Все необходимые первичные средства пожаротушения у нас есть для спасения людей
— Ирина Польникова.
Со своей стороны, государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору Александр Буданов высоко оценил организацию и проведения тренировки в Котельниках.
Все прошло на уровне. Администрация работу проводит, закупает средства защиты органов дыхания, а также аварийные средства для эвакуации людей, первичные средства пожаротушения. Все мероприятия направлены обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Котельники
— Александр Буданов.
24 марта в Московской области прошли тренировки по эвакуации людей при пожаре. В городском округе Котельники в мероприятии приняли участие все муниципальные учреждения, расположенные в городе.
360tv.ru: последние новости
Последнего пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» выписали из больницы СМИ: на пожарной безопасности в «Зимней вишне» сэкономили 7 млн рублей Депутат горсовета Красноярска пообещал достроить заброшенный отель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»263
Греф анонсировал «грандиозные изменения»71
Названа зарплата столичных учителей154
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах139
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой38
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение