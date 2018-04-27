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В ТЦ в Нижегородской области выявили около четырех тысяч нарушений
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В ТЦ в Нижегородской области выявили около четырех тысяч нарушений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Около 4 тысяч нарушений пожарной безопасности было выявлено в торговых центрах Нижегородской области в ходе совместных проверок сотрудниками прокуратуры и подразделениями госпожнадзора, заявил журналистам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов.
После трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ погибли 60 человек, в течение месяца в Нижегородской области было проверено 287 торговых центров.
"В результате проверок было выявлено 3897 нарушений пожарной безопасности. Владельцам и эксплуатирующим организациям внесено 297 представлений, в суды по итогам проверок было направлено 22 исковых заявления с требованием об устранении выявленных нарушений. В том числе 16 исковых заявлений содержат требования о приостановлении деятельности торговых центров до полного устранения нарушений в виду существенности их характера", — заявил Трусов.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями являются необорудование помещений торговых комплексов автоматической пожарной сигнализацией и автоматической системой пожаротушения; необеспечение помещений первичными средствами пожаротушения; отсутствие аварийного освещения на лестничных клетках зданий и световых указателей «Выход» над дверями запасных выходов, а также хранение товаров на путях эвакуации.
Результатом выявленных нарушений стало временное закрытие торгового центра «Звезда» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Работа еще трех нижегородских торговых центров — «Рио», «Открытый материк» и «Шайба» — приостанавливается до фактического устранения выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
Трусов добавил, что в рамках проведения проверок в наиболее крупных торговых комплексах были проведены 23 учебно-тренировочные тревоги для того, чтобы оценить работоспособность систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, а также подготовленность сотрудников торговых центров к действиям при ЧП.
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