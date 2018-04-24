«Пожар» в аэропорту Уфы: пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание аэровокзала

Около 11 часов утра во вторник, 24 апреля, в уфимском аэропорту прошла тренировочная эвакуация. Пассажиров и сотрудников авиагавани попросили экстренно покинуть здание.

По данным пресс-службы аэропорта Уфы, эвакуация прошла в штатном режиме, а случившееся не повлияло на расписание полётов.