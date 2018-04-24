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«Пожар» в аэропорту Уфы: пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание аэровокзала
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«Пожар» в аэропорту Уфы: пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание аэровокзала 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Около 11 часов утра во вторник, 24 апреля, в уфимском аэропорту прошла тренировочная эвакуация. Пассажиров и сотрудников авиагавани попросили экстренно покинуть здание.
По данным пресс-службы аэропорта Уфы, эвакуация прошла в штатном режиме, а случившееся не повлияло на расписание полётов.
— По срабатыванию сигнала «Условный пожар» из здания вывели пассажиров. Спасатели прибыли на место менее чем за три минуты. Привлекались силы 22-го пожарного отряда МЧС по РБ. Сама процедура заняла 15 минут, — прокомментировала случившееся руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.
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