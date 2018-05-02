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В Приангарье сотрудники МВД и МЧС проводят рейды по предупреждению лесных пожаров
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В Приангарье сотрудники МВД и МЧС проводят рейды по предупреждению лесных пожаров 

Хот 3 часа назад
Фото: Хот
В связи с наступлением пожароопасного
сезона полиция Иркутской области призывает граждан проявлять
максимальную бдительность и не подвергать опасности себя и своих
близких, беречь от огня жилища и лесные массивы.
В Иркутской области с 15 апреля введен
особый противопожарный режим. Сотрудники полиции, оказывая содействие
отделу надзорной деятельности МЧС, проводят разъяснительную работу с  населением, напоминая о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в пожароопасный период.
Ежедневно в Приангарье в патрулировании
лесных массивов и населённых пунктов задействовано более 200  полицейских, которые в ходе рейдов разъясняют гражданам о последствиях
пожаров, а также об ответственности за несоблюдение требований
безопасности.
Напомним, в соответствии с Кодексом об  административных правонарушениях, нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч
рублей; на должностных лиц — до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — до  500 тысяч рублей.
С начала пожароопасного периода в  профилактике природных пожаров задействовано более 3 тысяч сотрудников
ОВД. Проведено порядка 19,5 тысяч бесед с гражданами. Выявлено 370  административных правонарушений.
Полицейские еще раз напоминают об  ответственном отношении к окружающей среде, просят соблюдать правила
поведения в природных зонах. Также важно рассказать о соблюдении правил
пожарной безопасности детям. Их шалость может дорого обойтись родителям,
именно они будут привлечены к ответственности, в том числе и  материальной. К слову, помимо штрафа за нарушение противопожарного
режима и возможного ущерба, родителям предстоит понести ответственность
за ненадлежащее воспитание детей по статье 5.35 административного
законодательства.
Обо всех фактах разведения огня в лесах,
городских парках полиция призывает незамедлительно сообщать в дежурные
части по телефону 02 (102 — с мобильного). Имеющаяся на автомобильных
видеорегистраторах информация поможет органам правопорядка привлечь
виновных лиц к ответственности.
Помните, неосторожное обращение с огнем — не единственная, но одна из основных причин возникновения пожаров.
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