В Приангарье сотрудники МВД и МЧС проводят рейды по предупреждению лесных пожаров

В связи с наступлением пожароопасного

сезона полиция Иркутской области призывает граждан проявлять

максимальную бдительность и не подвергать опасности себя и своих

близких, беречь от огня жилища и лесные массивы.

В Иркутской области с 15 апреля введен

особый противопожарный режим. Сотрудники полиции , оказывая содействие

отделу надзорной деятельности МЧС , проводят разъяснительную работу с населением, напоминая о необходимости соблюдения правил пожарной

безопасности в пожароопасный период.

Ежедневно в Приангарье в патрулировании

лесных массивов и населённых пунктов задействовано более 200 полицейских, которые в ходе рейдов разъясняют гражданам о последствиях

пожаров, а также об ответственности за несоблюдение требований

безопасности.

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной

безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет

наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч

рублей; на должностных лиц — до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

С начала пожароопасного периода в профилактике природных пожаров задействовано более 3 тысяч сотрудников

ОВД. Проведено порядка 19,5 тысяч бесед с гражданами. Выявлено 370 административных правонарушений.

Полицейские еще раз напоминают об ответственном отношении к окружающей среде, просят соблюдать правила

поведения в природных зонах. Также важно рассказать о соблюдении правил

пожарной безопасности детям. Их шалость может дорого обойтись родителям,

именно они будут привлечены к ответственности, в том числе и материальной. К слову, помимо штрафа за нарушение противопожарного

режима и возможного ущерба, родителям предстоит понести ответственность

за ненадлежащее воспитание детей по статье 5.35 административного

законодательства.

Обо всех фактах разведения огня в лесах,

городских парках полиция призывает незамедлительно сообщать в дежурные

части по телефону 02 (102 — с мобильного). Имеющаяся на автомобильных

видеорегистраторах информация поможет органам правопорядка привлечь

виновных лиц к ответственности.

Помните, неосторожное обращение с огнем — не единственная, но одна из основных причин возникновения пожаров.