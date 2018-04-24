В апреле этого года российские пожарные отмечают сразу две исторические даты: столетие советской противопожарной службы и годовщину создания первых профессиональных караулов в царской России.
Помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «21 отряд» ФПС России по Хабаровскому краю Владимир Алексеенко праздники привык встречать на рабочем месте. Между вызовами на тушение он смог найти время для интервью ИА «Хабаровский край сегодня» и рассказал о службе, семье, своей реакции на недавнюю трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и о том, какие жильё в краевой столице является самым опасным с точки зрения пожарной безопасности.
Владимир Алексеенко вспоминает, как, ещё будучи мальчишкой из рабочей семьи, в посёлке Хор вместе со сверстниками тушил весенние травяные палы. Борьба с огнём тогда казалась весёлой забавой. Уже сейчас, с высоты профессиональных навыков он понимает, как рисковали тогда в детстве. Ведь травяные палы — одни из самых опасных пожаров. Не дай бог, ветер усилится или сменит направление! А заросли сухого тростника или камыша — они ведь как порох. Вспыхивают неимоверным жаром мгновенно.
Первый шок Не думал не гадал Владимир Алексеенко, что детская забава с тушением травяных палов в родном Хору станет профессией, которой он занят уже большую часть жизни. После школы была служба в Вооружённых силах, в 2004 году вернулся в посёлок. Оказалось, что достойную работу найти очень сложно. Благо товарищ подсказал, что пожарная часть-1 в самом центре Хабаровска набирает молодёжь для караульной службы. Медкомиссию Владимир прошёл, что называется, без сучка и задоринки. И вот первый выезд на пожар и первый шок.
— Помню свой самый первый выезд, горел частный дом в переулке Сеченова, — вспоминает Владимир Алексеенко. — Очень этот пожар врезался мне в память. Все, до малейших деталей запомнил. Человека в горящем доме спасти не удалось. Первый пожар и первый труп.
Признаётся, что после такого опыта растерялся. Может, не моё это, пожарное дело?
— Хорошо, что у меня был грамотный командир, он дал мне направление, объяснил, что на пожаре каждый должен делать своё дело. Дальше работал так, что в руках всё «горело», огромное желание работать, огромный интерес, — продолжает Владимир.
Помочь в профессиональном росте помогли первоначальные курсы, потом заочно выучился по профильной специальности «Техносферная безопасность» в ДВГУПС. Но главное — тот опыт, который пожарный получает на реальных ЧП.
— Из серьёзных вызовов можно вспомнить пожар в ресторане R-cafe в цоколе гостиницы «Центральная», — вспоминает Владимир. — Пожар случился на 9 мая 2015 года. В кратчайшие сроки прибыли, произвели развёртывание. Пожар начался в ресторане, огонь по воздуховодам начал пробиваться наверх. Загорелись полы, возникло сильнейшее задымление. Начали с эвакуации, в номерах люди были. Без спассредств не обошлось, но вывели всех. Ребята мои за ликвидацию этого пожара награды получили.
Годом ранее ликвидировали сильный пожар в административном корпусе завода имени Гагарина в посёлке им. Горького. Хотя район и не «наш», но бригада того района была на другом выезде. Ехали вроде бы как в помощь. Но оказалось, что мы — первые. Трехэтажное здание сталинской постройки, пути эвакуационные были отрезаны, люди на верхних этажах оставались в кабинетах. Сильнейшее задымление. Организовали эвакуацию по автолестницам, развернули газодымозащиты. Прибыла вскоре подмога. Пожар потушили, ни одной жертвы.
Был пожар в бараке на проспекте 60-летия Октября. Вызов поступил в 8 утра, час пик, с трудом пробрались по загруженным дорогам. Второй этаж дома был объят пламенем. Люди молили о помощи, некоторые с этажей прыгали. Пятерых мы сняли автолестницей. Были тогда пострадавшие, но все выжили, хотя помощь пришлось многим оказывать.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
Без ночной торговли горим меньше
Наш разговор с Владимиром проходил прямо в комнате караула. За время интервью поступил лишь один-единственный звонок.
— Вызов на пожар? — спрашиваю я.
— Да нет! Сводку погоду на завтра передали, усиление ветра, — объясняет Владимир. — Вы знаете, количество выездов на ЧП значительно уменьшилось. Скажу так, до 2009 года пожаров было очень много. Это даже по статистике заметно. Раньше случались такие суточные дежурства, что мы даже в депо не успевали заехать. Товарища не дадут мне соврать! С одного пожара на другой колесили, без обеда и без ужина. Бараков тогда в центре города было много. Горели они часто.
— А с чем вы связываете уменьшение количества вызовов на пожар? Люди научились пожарной безопасности?
— Пожарная профилактика, конечно, имеет место быть, — соглашается собеседник. — Ну и менталитет людей изменился. Ведь огромная часть пожаров возникает из-за алкоголя. Напился, уснул с сигаретой — пожар. Но теперь люди (особенно после введения ограничения на торговлю спиртным по ночам) стали меньше пить. Соответственно, на какой-то процент и сократилось количество пожаров, которые могли бы возникнуть, будь человек в пьяном угаре. Как говорится, пожарный спит — страна богатеет. Хотя, конечно, нам и сейчас спать некогда.
Уроки «Зимней вишни»
В беседе с пожарным невозможно было обойти недавнюю трагедию в кемеровской «Зимней вишне», которая унесла жизни 60 человек, включая 41 ребёнка. Одним из обвиняемых стал начальник караула пожарной части Сергей Генин. Суд уже арестовал его на два месяца. Имеющего медали МЧС за отличие в службе, ветерана боевых действий в Чечне обвиняют в том, что он якобы проигнорировал слова одного из очевидцев и повёл звено на 4 этаж, где в запертом зрительном зале остались дети, окружным путём и потерял время, которое можно было бы потратить на спасение.
— Разборы этой ситуации прошли во всех пожарных частях. Я не берусь кого-то осуждать или оправдывать, надеюсь, компетентные органы разберутся, — тяжело вздыхает Владимир Алексеенко. — Главное — есть нормативные требования, которым необходимо следовать. Может, там десяток очевидцев был, каждый свое советовал — и кого слушать?
Хабаровский пожарный считает, что в ситуации возгорания расчёт должен взаимодействовать в первую очередь с администрацией объекта, где случился пожар. И никто не отменял интуицию. Тончайшее чувство, которое у пожарных вырабатывается за годы работы в чрезвычайных ситуациях.
— Действия при пожаре — наука не точная. Понимаете, пожар пожару рознь. Должна включаться интуиция. Людей на пожарах охватывает паника. Очевидцы начинают советы какие-то давать и часто не адекватные. Лезут не в свою работу, и себя, и нас подставляя. Были случаи, когда граждане у нас и стволы пожарные пытались отобрать, бывало, приходилось людей оттаскивать от огня. А ведь счёт идёт на секунды, идёт непрерывная борьба.
Опасные высотки
Самыми опасными возгораниями в Хабаровске Владимир Алексеенко считает возможные пожары во всё чаще появляющихся, особенно в центре города, высотках. Жить на 20 или даже на 24 этаже с красивым видом на Амур теперь считается престижным. Однако как быть, если, не дай бог, случится в таком доме пожар? Самая высокая 50-метровая автолестница, что есть на вооружении у хабаровских пожарных, способна достать до 16-го, ну максимум до 17-го этажа. Да и та базируется в Северном микрорайоне. В центре для такой огромной конструкции просто нет подходящего гаража.
— Сколько высоток горит по всему миру! Это — сложнейшие пожары! Лифтами, как известно, при пожаре пользоваться запрещено, а подняться на пожар в полной амуниции по лестничным маршам чего стоит? А ведь должны ещё силы остаться, чтобы людям помочь! — говорит Владимир Алексеенко. — Это вопрос к градостроителям. Территории у нас колоссальные, а мы высотки лепим друг к другу. Было такое понятие — «одноэтажная Америка». Я считаю, что у нас должна быть «одноэтажная Россия». Думайте при покупке квартиры на 20 этаже, как вы в случае пожара спасаться будете. Это же и личная безопасность, и безопасность ваших детей!
Владимир Алексеенко так и не изменил родному Хору. Живёт в посёлке с женой и двумя детьми. Дорога на смену — без малого 75 километров. Супруга трудится в одном из поселковых учреждений образования. Старшая дочь Настя заканчивает третий класс. Сыну Ярославу только 4 года.
— Сынишка проявляет интерес к моей работе, — улыбается Владимир. — У нас пожарных машинок полный дом. Я ему каску списанную подарил. Бегает в ней, пожары игрушечные тушит. Правда, на вопрос, кем хочешь стать, когда вырастешь, про профессию пожарного не говорит. Он говорит: хочу стать акробатом. Но он ещё маленький, да и не стремлюсь я, чтобы дети обязательно по моим стопам пошли. Всё-таки работа у нас очень сложная.