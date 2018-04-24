Думайте, на каком этаже покупать квартиру — пожарный из Хабаровска

В апреле этого года российские пожарные отмечают сразу две исторические даты: столетие советской противопожарной службы и годовщину создания первых профессиональных караулов в царской России

Помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «21 отряд» ФПС России по Хабаровскому краю Владимир Алексеенко праздники привык встречать на рабочем месте. Между вызовами на тушение он смог найти время для интервью ИА «Хабаровский край сегодня» и рассказал о службе, семье, своей реакции на недавнюю трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и о том, какие жильё в краевой столице является самым опасным с точки зрения пожарной безопасности.

Владимир Алексеенко вспоминает, как, ещё будучи мальчишкой из рабочей семьи, в посёлке Хор вместе со сверстниками тушил весенние травяные палы. Борьба с огнём тогда казалась весёлой забавой. Уже сейчас, с высоты профессиональных навыков он понимает, как рисковали тогда в детстве. Ведь травяные палы — одни из самых опасных пожаров. Не дай бог, ветер усилится или сменит направление! А заросли сухого тростника или камыша — они ведь как порох. Вспыхивают неимоверным жаром мгновенно.

Первый шок Не думал не гадал Владимир Алексеенко, что детская забава с тушением травяных палов в родном Хору станет профессией, которой он занят уже большую часть жизни. После школы была служба в Вооружённых силах, в 2004 году вернулся в посёлок. Оказалось, что достойную работу найти очень сложно. Благо товарищ подсказал, что пожарная часть-1 в самом центре Хабаровска набирает молодёжь для караульной службы. Медкомиссию Владимир прошёл, что называется, без сучка и задоринки. И вот первый выезд на пожар и первый шок.

— Помню свой самый первый выезд, горел частный дом в переулке Сеченова, — вспоминает Владимир Алексеенко. — Очень этот пожар врезался мне в память. Все, до малейших деталей запомнил. Человека в горящем доме спасти не удалось. Первый пожар и первый труп.

Признаётся, что после такого опыта растерялся. Может, не моё это, пожарное дело?

— Хорошо, что у меня был грамотный командир, он дал мне направление, объяснил, что на пожаре каждый должен делать своё дело. Дальше работал так, что в руках всё «горело», огромное желание работать, огромный интерес, — продолжает Владимир.

Помочь в профессиональном росте помогли первоначальные курсы, потом заочно выучился по профильной специальности «Техносферная безопасность» в ДВГУПС. Но главное — тот опыт, который пожарный получает на реальных ЧП.

— Из серьёзных вызовов можно вспомнить пожар в ресторане R-cafe в цоколе гостиницы «Центральная», — вспоминает Владимир. — Пожар случился на 9 мая 2015 года. В кратчайшие сроки прибыли, произвели развёртывание. Пожар начался в ресторане, огонь по воздуховодам начал пробиваться наверх. Загорелись полы, возникло сильнейшее задымление. Начали с эвакуации, в номерах люди были. Без спассредств не обошлось, но вывели всех. Ребята мои за ликвидацию этого пожара награды получили.

Годом ранее ликвидировали сильный пожар в административном корпусе завода имени Гагарина в посёлке им. Горького. Хотя район и не «наш», но бригада того района была на другом выезде. Ехали вроде бы как в помощь. Но оказалось, что мы — первые. Трехэтажное здание сталинской постройки, пути эвакуационные были отрезаны, люди на верхних этажах оставались в кабинетах. Сильнейшее задымление. Организовали эвакуацию по автолестницам, развернули газодымозащиты. Прибыла вскоре подмога. Пожар потушили, ни одной жертвы.

Был пожар в бараке на проспекте 60-летия Октября. Вызов поступил в 8 утра, час пик, с трудом пробрались по загруженным дорогам. Второй этаж дома был объят пламенем. Люди молили о помощи, некоторые с этажей прыгали. Пятерых мы сняли автолестницей. Были тогда пострадавшие, но все выжили, хотя помощь пришлось многим оказывать.

Без ночной торговли горим меньше

Наш разговор с Владимиром проходил прямо в комнате караула. За время интервью поступил лишь один-единственный звонок.

— Вызов на пожар? — спрашиваю я.

— Да нет! Сводку погоду на завтра передали, усиление ветра, — объясняет Владимир . — Вы знаете, количество выездов на ЧП значительно уменьшилось. Скажу так, до 2009 года пожаров было очень много. Это даже по статистике заметно. Раньше случались такие суточные дежурства, что мы даже в депо не успевали заехать. Товарища не дадут мне соврать! С одного пожара на другой колесили, без обеда и без ужина. Бараков тогда в центре города было много. Горели они часто.

— А с чем вы связываете уменьшение количества вызовов на пожар? Люди научились пожарной безопасности?

— Пожарная профилактика, конечно, имеет место быть, — соглашается собеседник. — Ну и менталитет людей изменился. Ведь огромная часть пожаров возникает из-за алкоголя. Напился, уснул с сигаретой — пожар. Но теперь люди (особенно после введения ограничения на торговлю спиртным по ночам) стали меньше пить. Соответственно, на какой-то процент и сократилось количество пожаров, которые могли бы возникнуть, будь человек в пьяном угаре. Как говорится, пожарный спит — страна богатеет. Хотя, конечно, нам и сейчас спать некогда.

Уроки «Зимней вишни»

В беседе с пожарным невозможно было обойти недавнюю трагедию в кемеровской «Зимней вишне», которая унесла жизни 60 человек, включая 41 ребёнка. Одним из обвиняемых стал начальник караула пожарной части Сергей Генин . Суд уже арестовал его на два месяца. Имеющего медали МЧС за отличие в службе, ветерана боевых действий в Чечне обвиняют в том, что он якобы проигнорировал слова одного из очевидцев и повёл звено на 4 этаж, где в запертом зрительном зале остались дети, окружным путём и потерял время, которое можно было бы потратить на спасение.

— Разборы этой ситуации прошли во всех пожарных частях. Я не берусь кого-то осуждать или оправдывать, надеюсь, компетентные органы разберутся, — тяжело вздыхает Владимир Алексеенко. — Главное — есть нормативные требования, которым необходимо следовать. Может, там десяток очевидцев был, каждый свое советовал — и кого слушать?

Хабаровский пожарный считает, что в ситуации возгорания расчёт должен взаимодействовать в первую очередь с администрацией объекта, где случился пожар. И никто не отменял интуицию. Тончайшее чувство, которое у пожарных вырабатывается за годы работы в чрезвычайных ситуациях.

— Действия при пожаре — наука не точная. Понимаете, пожар пожару рознь. Должна включаться интуиция. Людей на пожарах охватывает паника. Очевидцы начинают советы какие-то давать и часто не адекватные. Лезут не в свою работу, и себя, и нас подставляя. Были случаи, когда граждане у нас и стволы пожарные пытались отобрать, бывало, приходилось людей оттаскивать от огня. А ведь счёт идёт на секунды, идёт непрерывная борьба.

Опасные высотки

Самыми опасными возгораниями в Хабаровске Владимир Алексеенко считает возможные пожары во всё чаще появляющихся, особенно в центре города, высотках. Жить на 20 или даже на 24 этаже с красивым видом на Амур теперь считается престижным. Однако как быть, если, не дай бог, случится в таком доме пожар? Самая высокая 50-метровая автолестница, что есть на вооружении у хабаровских пожарных, способна достать до 16-го, ну максимум до 17-го этажа. Да и та базируется в Северном микрорайоне. В центре для такой огромной конструкции просто нет подходящего гаража.

— Сколько высоток горит по всему миру! Это — сложнейшие пожары! Лифтами, как известно, при пожаре пользоваться запрещено, а подняться на пожар в полной амуниции по лестничным маршам чего стоит? А ведь должны ещё силы остаться, чтобы людям помочь! — говорит Владимир Алексеенко. — Это вопрос к градостроителям. Территории у нас колоссальные, а мы высотки лепим друг к другу. Было такое понятие — «одноэтажная Америка». Я считаю, что у нас должна быть «одноэтажная Россия». Думайте при покупке квартиры на 20 этаже, как вы в случае пожара спасаться будете. Это же и личная безопасность, и безопасность ваших детей!

Владимир Алексеенко так и не изменил родному Хору. Живёт в посёлке с женой и двумя детьми. Дорога на смену — без малого 75 километров. Супруга трудится в одном из поселковых учреждений образования. Старшая дочь Настя заканчивает третий класс. Сыну Ярославу только 4 года.

— Сынишка проявляет интерес к моей работе, — улыбается Владимир. — У нас пожарных машинок полный дом. Я ему каску списанную подарил. Бегает в ней, пожары игрушечные тушит. Правда, на вопрос, кем хочешь стать, когда вырастешь, про профессию пожарного не говорит. Он говорит: хочу стать акробатом. Но он ещё маленький, да и не стремлюсь я, чтобы дети обязательно по моим стопам пошли. Всё-таки работа у нас очень сложная.