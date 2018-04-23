6 лучших фильмов-катастроф советского кино

В советском кино фильмы-катастрофы не были популярным жанром. Они начали появляться только в 70−80-х годах, но все равно снимались довольно редко. Советские фильмы-катастрофы были не столь зрелищными, как западные, и в них больше внимания уделялось людям, которые не допускали бедствия на бортах теплоходов, танкеров и самолетов, в вагонах поездов и тоннелях метро…

Источник: Дом кино

«День ангела»

Первый советский фильм-катастрофа вышел в 1968 году. Драму по мотивам рассказа Бориса Житкова «Механик Салерно» снял Станислав Говорухин . События разворачивались на борту пассажирского парохода «Цесаревич», отправившегося из США в Одессу. В грузовом трюме судна случился пожар, и вся команда парохода спешно делала плоты, чтобы пригласить ничего не подозревающих пассажиров «на морскую увеселительную прогулку».

Фильм снимали на реальном пассажирском лайнере «Крым», который к тому времени стал учебным, а вскоре после съемок был списан и пошел на металлолом.

«Экипаж»

Самый популярный советский фильм-катастрофа был снят Александром Миттой в 1979 году. Уникальность фильма в том, что он состоял из двух частей: мелодрамы из жизни членов экипажа и непосредственно остросюжетного фильма-катастрофы. Сложный рейс в пострадавший от землетрясения город Бидри чуть не заканчивается трагически — происходит повторное землетрясение, и селевой поток разрушает нефтеперерабатывающий завод. Потоки горящей нефти несутся к аэропорту с разрушенной взлетно-посадочной полосой.

Это был первый фильм-авиакатастрофа в СССР. Режиссер обратился к сценаристам Юлию Дунскому и Валерию Фриду с просьбой написать сценарий зрелищного фильма после того, как прочитал роман Артура Хейли «Аэропорт» и посмотрел его экранизацию. Фильм снимался под названием «Запас прочности», а вот прокатчики готовый материал потребовали переименовать, так как посчитали, что «Запас прочности» ни о чем зрителю не скажет и не привлечет его в кинотеатры.

«34-й скорый»

Через год после успеха «Экипажа» режиссер Андрей Малюков решил продолжить тему зрелищных остросюжетных фильмов и снял фильм о катастрофических событиях на железной дороге. Скорый поезд №34 шел по маршруту Москва — Элекмонар, когда в одном из вагонов начался пожар. На сложном подъеме железнодорожных путей горящий вагон все-таки удалось отцепить, но один из пассажиров, стремясь спасти упавший чемодан с деньгами, сталкивает его на стоящий под уклоном поезд…

В основу фильма легли реальные события — за несколько лет до выхода фильма в поезде «Юность» на маршруте Москва — Ленинград случился пожар. Двери загоревшегося вагона были заблокированы, поэтому эвакуацию проводили через разбитые стекла. Во время пожара погибло трое курсантов Ленинградского высшего пожарно-технического училища, возвращавшихся из отпуска в злополучном поезде.

«Тревожное воскресенье»

Фильм-катастрофа Рудольфа Фрунтова объединил в себе и морское судно, и разлив нефти, и пожар. Либерийский танкер был пришвартован в черноморском порту для мелкого ремонта, когда на борту возник пожар и судно дало крен. Разлив горящей нефти угрожает катастрофой всему порту, но на пути спешащей колонны пожарных машин переворачивается тяжелая фура…

В фильме была отсылка к реальным событиям — в 1962 году подобный пожар произошел на танкере «Волгонефть», который стоял в Новороссийске . Именно тогда впервые в мировой практике подобный пожар ликвидировали без вывода горящего и накренившегося судна из порта.

«Поезд вне расписания»

Сценарий к фильму-катастрофе на железной дороге написал Алексей Леонтьев по мотивам своей повести «Тройной прыжок». У машиниста тепловоза случился сердечный приступ, когда он ждал сигнала отправления поезда. Теряя сознание, машинист хватается за штурвал и дает поезду ход. Возникает пожар в дизельном отделении, и случайно оказавшиеся в поезде ученик железнодорожного ПТУ и несколько «зайцев» попадают в ловушку.

«Прорыв»

Долгое время это был единственный фильм-катастрофа, события которого разворачивались в метро. При постройке очередной станции Ленинградского метрополитена строители прокладывали тоннель через подземную реку. Во время прохождения через замороженный грунт прорвался плывун, стремительно затопивший тоннель. В водной стихии пропадает бригадир, а на поверхности над затопленным перегоном начинаются обрушения зданий.

Фильм снят по реальным событиям, случившимся в Ленинграде весной 1974 года. Перегон глубокого заложения должен был пройти между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Строительство шло усиленными темпами, и было решено проходить через водоносный слой. Обнаружился подземный поток, забой пошел трещинами, тоннель начал быстро заполняться водой. Началось проседание грунта, и на площади Мужества рушились коммуникации и стены домов. Чтобы остановить разрушения, были спешно выстроены бетонные затворы, и линию заморозили.