Кинотеатр и детскую площадку в ТРК Сатки хотят закрыть после проверки МЧС

Прокуратура Сатки потребовала приостановить эксплуатацию третьего этажа торгово-развлекательного комплекса «Факел», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городского суда. МЧС. Временному закрытию подлежат кинозалы, точки общественного питания и детская развлекательная площадка. Причиной этого стали нарушения требований пожарной безопасности, которые в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры Судебное заседание по рассмотрению иска Саткинского городского прокурора в интересах неопределённого круга лиц состоится в начале мая. Напомним, в следующем месяце также решится судьба торгового центра в Миассе . Всего же после трагедии в Кемерово сотрудники МЧС Челябинской области выявили 3,5 тыс. нарушений правил пожарной безопасности.