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Кинотеатр и детскую площадку в ТРК Сатки хотят закрыть после проверки МЧС
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Кинотеатр и детскую площадку в ТРК Сатки хотят закрыть после проверки МЧС 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура Сатки потребовала приостановить эксплуатацию третьего этажа торгово-развлекательного комплекса «Факел», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городского суда.
Временному закрытию подлежат кинозалы, точки общественного питания и детская развлекательная площадка. Причиной этого стали нарушения требований пожарной безопасности, которые в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры и МЧС.
Судебное заседание по рассмотрению иска Саткинского городского прокурора в интересах неопределённого круга лиц состоится в начале мая.
Напомним, в следующем месяце также решится судьба торгового центра в Миассе. Всего же после трагедии в Кемерово сотрудники МЧС Челябинской области выявили 3,5 тыс. нарушений правил пожарной безопасности.
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