Нарушения пожарной безопасности найдены на 80% торговых объектов в Оренбуржье

Из 172 торговых объектов на территории Оренбургской области только 33 работают без нарушений требований пожарной безопасности. Такие цифры были озвучены в понедельник, 23 апреля, губернатором области Юрием Бергом на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона уделил особое внимание задаче по повышению пожарной безопасности в торговых центрах и развлекательных комплексах. Юрий Берг напомнил, что со дня пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово прошел почти месяц.

«После пожара в торговом комплексе «Мир» в Оренбурге сотрудниками государственного пожарного надзора на всей территории региона проведены проверки. Оценивалось состояние систем пожарной безопасности на ста семидесяти двух объектах торговли. Установлено, что только 33 объекта эксплуатируются без нарушений требований пожарной безопасности. На остальных выявлено свыше 2300 нарушений», — сообщил Юрий Берг.

Он отметил, что все данные указывают на то, что эти объекты изначально строились и вводились в эксплуатацию с нарушениями необходимых требований.

«У каждого собственника в приоритете должны быть в первую очередь соображения безопасности, а не только интересы бизнеса. Всем контролирующим органам необходимо быть максимально принципиальными. Поблажки и послабления в этих вопросах недопустимы», — добавил губернатор.

Напомним, в Оренбурге в результате проверок торговых объектов работу прекратили два торговых комплекса. Торговый центр «Три кита» на Туркестанской был закрыт 14 апреля. В среду, 18 апреля, аналогичное решение Ленинский районный суд вынес в отношении торгового комплекса «Мебельный базар» на Юркина. Предпринимателям обоих комплексов дали возможность заключить договора аренды на льготных условиях на других торговых площадках города. Из 78 проверенных объектов в Оренбурге больше половины — 53 комплекса — функционируют с нарушениями. Прокурорская проверка выявила там более тысячи нарушений.