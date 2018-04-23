В Удмуртии ликвидировали аварию на газопроводе

"В 15:30 мск сварочные работы завершены, идет запуск газа", — сказала она.

По уточенным данным МЧС, авария оставила без газоснабжения около 750 домов в поселке — частных хозяйств и многоквартирных домов, в которых проживает более 8 тыс. человек, а также социальные объекты. Работа последних не прекращалась.

Ранее ТАСС сообщал, что авария на газопроводе произошла в понедельник в поселке Балезино из-за несанкционированных земляных работ. Аварийно-восстановительные работы планировалось завершить в течение дня.