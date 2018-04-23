В Удмуртии ликвидировали аварию на газопроводе 

ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Авария на газопроводе в поселке Балезино (Удмуртия), которая оставила без газоснабжения более 8 тыс. человек, ликвидирована. Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель начальника пресс-службы республиканского главка МЧС Вероника Митрофанова.
"В 15:30 мск сварочные работы завершены, идет запуск газа", — сказала она.
По уточенным данным МЧС, авария оставила без газоснабжения около 750 домов в поселке — частных хозяйств и многоквартирных домов, в которых проживает более 8 тыс. человек, а также социальные объекты. Работа последних не прекращалась.
Ранее ТАСС сообщал, что авария на газопроводе произошла в понедельник в поселке Балезино из-за несанкционированных земляных работ. Аварийно-восстановительные работы планировалось завершить в течение дня.