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В Удмуртии ликвидировали аварию на газопроводе
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В Удмуртии ликвидировали аварию на газопроводе 

ТАСС 56 минут назад
ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Авария на газопроводе в поселке Балезино (Удмуртия), которая оставила без газоснабжения более 8 тыс. человек, ликвидирована. Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель начальника пресс-службы республиканского главка МЧС Вероника Митрофанова.
"В 15:30 мск сварочные работы завершены, идет запуск газа", — сказала она.
По уточенным данным МЧС, авария оставила без газоснабжения около 750 домов в поселке — частных хозяйств и многоквартирных домов, в которых проживает более 8 тыс. человек, а также социальные объекты. Работа последних не прекращалась.
Ранее ТАСС сообщал, что авария на газопроводе произошла в понедельник в поселке Балезино из-за несанкционированных земляных работ. Аварийно-восстановительные работы планировалось завершить в течение дня.
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