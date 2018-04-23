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В Самаре из-за нарушений пожарной безопасности хотят закрыть торговый центр «Захар»
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В Самаре из-за нарушений пожарной безопасности хотят закрыть торговый центр «Захар» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники прокуратуры и МЧС проверили обеспечение пожарной безопасности в 193 торгово-развлекательных комплексах и 68 объектах социальной инфраструктуры, в том числе ФОКах и домах культуры.
— Мы выявили 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. В торгово-офисном центре «Кольцо» и универсаме «Каретный двор» в Тольятти, ТЦ «Рента», «Европа» и «Триумф» в Самаре специалисты выявили отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. На путях эвакуации, коридорах и проходах в торговом доме «Захар» лежали различные материалы и стояло оборудование. А в ТЦ «Европа» нельзя было выйти через эвакуационные выходы без ключа, — рассказали в региональной прокуратуре.
Сотрудники ведомства подали в суды иски о приостановлении деятельности 20 торговых центров в регионе. Среди них 3 ТЦ Самары: «Европа», «Захар» и «Рента». По последнему торговому центру решение суда уже выполнили.
Также прокуратура возбудила 178 административных дел и выдала руководителям ТЦ предписания об устранении нарушений.
Торговые комплексы начали проверять после трагических событий в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стали серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.
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