В Самаре из-за нарушений пожарной безопасности хотят закрыть торговый центр «Захар»

Сотрудники прокуратуры МЧС проверили обеспечение пожарной безопасности в 193 торгово-развлекательных комплексах и 68 объектах социальной инфраструктуры, в том числе ФОКах и домах культуры.

— Мы выявили 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. В торгово-офисном центре «Кольцо» и универсаме «Каретный двор» в Тольятти , ТЦ «Рента», «Европа» и «Триумф» в Самаре специалисты выявили отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. На путях эвакуации, коридорах и проходах в торговом доме «Захар» лежали различные материалы и стояло оборудование. А в ТЦ «Европа» нельзя было выйти через эвакуационные выходы без ключа, — рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства подали в суды иски о приостановлении деятельности 20 торговых центров в регионе. Среди них 3 ТЦ Самары: «Европа», «Захар» и «Рента». По последнему торговому центру решение суда уже выполнили.

Также прокуратура возбудила 178 административных дел и выдала руководителям ТЦ предписания об устранении нарушений.