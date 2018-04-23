В Орле откроют мемориальную доску в дань памяти погибшим пожарным

В пятницу, 27 апреля, в Орле на доме №80 по улице Приборостроительной будет установлена мемориальная доска в честь сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей.

Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года элементу улично-дорожной сети города Орла, расположенному на участке от Наугорского шоссе до улицы Приборостроительной, присвоено название «улица Героев пожарных».

Пожарным приходится работать в различной обстановке, днем и ночью, в сильные морозы и при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, во время взрывов и стихийных бедствий, в условиях боевых действий. Каждый раз, рискуя своей жизнью, эти люди спасают других…

К сожалению, в истории пожарной охраны Орловской области тоже есть скорбные страницы. В июле 1984 года при тушении пожара во Дворце пионеров имени Ю. А. Гагарина погибли пожарные Виктор Лапшин и Александр Комоско, а в феврале 2014 года при тушении частного жилого дома погиб Алексей Сопин