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В Орле откроют мемориальную доску в дань памяти погибшим пожарным
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В Орле откроют мемориальную доску в дань памяти погибшим пожарным 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В пятницу, 27 апреля, в Орле на доме №80 по улице Приборостроительной будет установлена мемориальная доска в честь сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей.
Данное событие приурочено к празднованию Дня пожарной охраны Российской Федерации (369 лет), а также Дню памяти погибших сотрудников МЧС России.
Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года элементу улично-дорожной сети города Орла, расположенному на участке от Наугорского шоссе до улицы Приборостроительной, присвоено название «улица Героев пожарных».
Пожарным приходится работать в различной обстановке, днем и ночью, в сильные морозы и при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, во время взрывов и стихийных бедствий, в условиях боевых действий. Каждый раз, рискуя своей жизнью, эти люди спасают других…
К сожалению, в истории пожарной охраны Орловской области тоже есть скорбные страницы. В июле 1984 года при тушении пожара во Дворце пионеров имени Ю. А. Гагарина погибли пожарные Виктор Лапшин и Александр Комоско, а в феврале 2014 года при тушении частного жилого дома погиб Алексей Сопин.
Сообщение В Орле откроют мемориальную доску в дань памяти погибшим пожарным появились сначала на РИА 57.
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