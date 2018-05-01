Ещё
В ресторане на юго-востоке Москвы произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ресторане на юго-востоке Москвы произошел пожар 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, дом 42. Персонал и посетители заведения были эвакуированы.
В ресторане «Чайхона» на юго-востоке Москвы случился пожар. Кадры с места события появились в распоряжении сайта «Звезды».
Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, дом 42, на втором этаже здания. На первом этаже располагается магазин «Пятерочка», его пожар не затронул.
Были эвакуированы персонал и посетители ресторана. На место происшествия прибыли пожарные и затушили пламя. Сведений о пострадавших не поступало..
ТК «Звезда»: последние новости
Обвиняемый в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пожарный написал письмо из СИЗО Мотострелки ВВО помогают тушить лесные пожары в Амурской области Кемеровский облсуд оставил под арестом тушившего возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» пожарного
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп попросил у Меркель совета по Путину
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли14
Назван главный враг США139
США открестились от ракетных ударов по Сирии91
На Украине разлили 40 тонн чугуна33
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение