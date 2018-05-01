В ресторане на юго-востоке Москвы произошел пожар

Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, дом 42. Персонал и посетители заведения были эвакуированы.

В ресторане «Чайхона» на юго-востоке Москвы случился пожар. Кадры с места события появились в распоряжении сайта «Звезды».

Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев, дом 42, на втором этаже здания. На первом этаже располагается магазин «Пятерочка», его пожар не затронул.

Были эвакуированы персонал и посетители ресторана. На место происшествия прибыли пожарные и затушили пламя. Сведений о пострадавших не поступало..