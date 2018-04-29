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В Тюмени временно закрыли ТЦ из-за сотни нарушений пожарной безопасности
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В Тюмени временно закрыли ТЦ из-за сотни нарушений пожарной безопасности 

RT на русском 11 минут назад
Фото: pg21.ru
В Тюмени временно закрыли торговый центр «Центральный» из-за более сотни нарушений пожарной безопасности, сообщает kp.ru.
Соответствующее решение принял суд в связи с иском прокуратуры Центрального округа.
В частности, выявлено неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации на первом этаже. Кроме того, пути эвакуации на этажах загромождены оборудованием и манекенами, и в здании недостаточно знаков, показывающих направление движения при эвакуации.
Руководство ТЦ также должно выплатить максимальный штраф в 200 тыс. рублей.
Рассмотрение иска по существу начнётся 14 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО потребовала закрыть семь ТЦ из-за выявленных нарушений.
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