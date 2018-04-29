В Тюмени временно закрыли ТЦ из-за сотни нарушений пожарной безопасности

Тюмени временно закрыли торговый центр «Центральный» из-за более сотни нарушений пожарной безопасности, сообщает kp.ru

Соответствующее решение принял суд в связи с иском прокуратуры Центрального округа.

В частности, выявлено неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации на первом этаже. Кроме того, пути эвакуации на этажах загромождены оборудованием и манекенами, и в здании недостаточно знаков, показывающих направление движения при эвакуации.

Руководство ТЦ также должно выплатить максимальный штраф в 200 тыс. рублей.

Рассмотрение иска по существу начнётся 14 мая.