Отголоски «Зимней вишни»: в Тюмени оштрафованы четыре ТЦ

Тюмени за нарушения требований пожарной безопасности оштрафованы четыре торговых центра: «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров».

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры , в ТРЦ «Кристалл» помещения залов кинотеатров не были отделены от других помещений противопожарными перегородками. А во время проверки систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в здании не сработали насосы систем пожаротушения и внутреннего водопровода.

В ТРЦ «Малахит» электрические проводы и кабели эксплуатировались с видимыми нарушениями изоляции внутри кровли. Помимо этого, не все помещения центра были обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

У ТЦ «Остров»система контроля и управления доступом (СКУД) во время проверки не разблокировала запасные эвакуационные выходы, а внутренний противопожарный водопровод оказался неисправен.

В ТРЦ «Сити Молл» пол в батутном центре был сделан из материалов, не соответствующих необходимому классу пожарной опасности, а автоматическая пожарная сигнализация кинотеатра была неисправна.

За выявленные нарушения владельцы проштрафившихся ТЦ заплатят по 150 тысяч рублей.

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