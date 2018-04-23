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Отголоски «Зимней вишни»: в Тюмени оштрафованы четыре ТЦ
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Отголоски «Зимней вишни»: в Тюмени оштрафованы четыре ТЦ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюмени за нарушения требований пожарной безопасности оштрафованы четыре торговых центра: «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров».
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в ТРЦ «Кристалл» помещения залов кинотеатров не были отделены от других помещений противопожарными перегородками. А во время проверки систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в здании не сработали насосы систем пожаротушения и внутреннего водопровода.
В ТРЦ «Малахит» электрические проводы и кабели эксплуатировались с видимыми нарушениями изоляции внутри кровли. Помимо этого, не все помещения центра были обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
У ТЦ «Остров»система контроля и управления доступом (СКУД) во время проверки не разблокировала запасные эвакуационные выходы, а внутренний противопожарный водопровод оказался неисправен.
В ТРЦ «Сити Молл» пол в батутном центре был сделан из материалов, не соответствующих необходимому классу пожарной опасности, а автоматическая пожарная сигнализация кинотеатра была неисправна.
За выявленные нарушения владельцы проштрафившихся ТЦ заплатят по 150 тысяч рублей.
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Стоит отметить, что межведомственные проверки проходят во всех торгово-развлекательных центрах России после трагедии в Кемерово. 25 марта при пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек. По неофициальным данным, ТРЦ загорелся из-за протекающей крыши — при таянии снега вода просочилась на проводку, проложенную на четвертом этаже центра, она «коротнула» и воспламенился пластиковый плафон.
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