В ТЦ «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров» нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуроры Тюмени совместно с МЧС провели торговые центры на предмет соблюдения норм требований пожарной безопасности. Специалисты проверили четыре торговых центр: «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров». Во всех нашли нарушения. Проверки организовали после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , где заживо сгорели люди.

— В ТРЦ «Кристалл» двери эвакуационных выходов не открывались без ключа, — рассказали в прокуратуре Ленинского округа Тюмени. — Кинозалы не отделены противопожарными перегородками от торгового центра. Покрытие стен в кинозалах сделано из материала, не соответствующего требуемому классу пожарной опасности. А сигнал о срабатывании противопожарной сигнализации не передается на пульт в пожарную часть. При проверке системы пожаротушения в торговом центре не сработали насосы подачи воды для пожаротушения. При включении пожарной сигнализации должна одновременно включаться система оповещения людей, но в Кристалле это техническое требование не соблюдалось.

В торговом центре «Сити Молл» нашли нарушения в кинотеатре. Установили, что там не работала пожарная сигнализация. В батутном центре пол сделан из материала не соответствующего требуемому классу пожарной опасности. Также в Сити Молле при срабатывании противопожарной сигнализации не срабатывает система защиты, а сигнал о возгорании не передается на пульт пожарной охраны.

В ТЦ «Малахит» установки пожаротушения не срабатывали в автоматическом режиме, их включали вручную. Система оповещения установлена не во всех помещениях центра. Также прокуроры заметили, что провода и кабели проложены внутри кровли с наршуениями.

— В торговом центре «Остров» не были разработаны правила пожарной безопасности, отражающие положенные требования, — пояснили в прокуратуре . — При срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре не разблокировались эвакуационные выходы, также неисправtн внутренний противопожарный водовод и система оповещения.

По итогам проверки на торговые центры завели административные дела, в адрес руководства вынесли представления об устранении нарушений закона. Каждый и центров оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Прокуроры контролируют устранение нарушений.

На прошлой неделе аналогичные шитрафы получили ЦУМ и ТЦ «Гудвин». Нарушения нашли еще в торговых центрах «Колумб», «Дарина» и «Для Вас».

Во время официальных проверок редакция 72.ru самостоятельно изучила аварийные выходы в пяти торговых центрах Тюмени и посетила кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном». Проверку прошли не все.