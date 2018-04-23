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В Ростовской области подожгли здание судебных приставов
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В Ростовской области подожгли здание судебных приставов 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В городе Донецк Ростовской области произошел пожар в одном из зданий службы судебных приставов. Инцидент случился сегодня в 6:30 в переулке Победы, сообщает издание «Ростов.ру» со ссылкой на собственные источники.
Очаг был в коридоре, возгорание быстро распространилось по нему, однако огонь потушили до того, как он проник в кабинеты. Всего площадь пожара составила 25 кв м, он был потушен в течение 10 минут силами шести спасателей, на место выезжало 2 единицы спецтехники. Пострадавших в результате происшествия нет. По данным «Ростов.Ру», основной версией случившегося сейчас называется поджог.
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