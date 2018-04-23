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В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в местах скопления людей
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В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в местах скопления людей 

Rambler News Service 2 часа назад
По результатам проверки 603 объектов массового пребывания людей в Татарстане было выявлено 1,5 тыс. нарушений требований правил пожарной безопасности, сообщает прокуратура республики.
В настоящее время суды региона рассматривают восемь исков о приостановлении действия таких мест, где были выявлены наиболее грубые нарушения. Уже удовлетворено шесть ходатайств о временной остановке работы объектов до вынесения решения по делу, отмечает Inkazan.ru.
По результатам проверок региональная прокуратура внесла 456 представлений об устранении нарушений, из них 97 уже удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлекли 98 лиц. Также было возбуждено 219 дел об административных правонарушениях.
Проверки показали, что чаще всего в местах скопления людей загромождают эвакуационные выходы и не проверяют огнетушители. Как отметили в прокуратуре, зачастую персонал не проходит тренировку по отработке действий при ЧП, а пожарная сигнализация неисправна.
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