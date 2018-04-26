Ещё
В Татарстане обнаружили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане обнаружили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: События
В Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей, сообщает «Реальное время».
Об этом заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Максим Трущин.
Больше всего нарушений выявлено в казанском ТЦ на Фрунзе — 75.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, также среди лидеров — торговый дом «Идель» (Казань), челнинский «Капитан», нурлатский торговый центр «Шифа», елабужский кинотеатр «Бруклин».
Информацию о нарушениях передали в прокуратуру для принятия дальнейших мер.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений.
RT на русском: последние новости
В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод В Подмосковье загорелся автобус Из ТЦ в Самаре эвакуировали людей по учебной тревоге
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1336
США отговаривали партнеров идти на брифинг России123
Россия совершила атаку по сирийским боевикам270
Состояние Наргиз резко ухудшилось63
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство77
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение