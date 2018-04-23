В Нижегородской области ликвидировали пожар на кожевенном заводе 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на кожевенном заводе в Богородске Нижегородской области ликвидирован, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы МЧС России по области Екатерина Акимова.
Сообщение о возгорании на крыше двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А. Ю. Юргенса по адресу: город Богородск, улица Ленина, дом 99 поступило в 9:31, в 10:45 пожар был локализован.
"В 11:20 пожар ликвидирован, открытое горение остановлено. Сейчас проходит дотушивание — осуществляется проливка тлеющей кровли", — рассказала Акимова.
Из здания были эвакуированы 153 человека, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.