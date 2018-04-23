Бизнесмен Евгений Трепов купил костромскую «Стометровку»

Известный бизнесмен Евгений Трепов купил торговый центр «Стометровка», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

До 5 мая должен пройти ребрендинг здания. Как сообщил наш источник, на втором этаже торгового центра откроется магазин «Высшая лига». Первый этаж останется за «Каруселью». Арендаторы торговых площадей никуда не уедут. Здание стройматериалов останется во владении собственников магазина «Ваш квадратный метр», оно не принадлежит ни создателю «Стометровки» Евгению Бельдину, ни новому владельцу Евгению Трепову.

Торговый центр «Стометровка» открылся в 2004 году. На тот момент он являлся крупнейшим в регионе — туда ездили все.