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Режим ЧС сняли в Кежемском районе Красноярского края, где горел лесоперерабатывающий завод
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Режим ЧС сняли в Кежемском районе Красноярского края, где горел лесоперерабатывающий завод 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Вести Новосибирск
КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в понедельник из-за пожара на лесоперерабатывающем заводе в Кежемском районе Красноярского края, сняли. Об этом во вторник ТАСС сообщил и. о. главы города Кодинск Олег Желябин.
В понедельник более восьми часов длился пожар в 16 км от Кодинска на лесоперерабатывающих площадях, принадлежащих красноярской компании ЗАО «КЛМ Ко». Загорелись штабеля готовой продукции, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Огонь тушили пожарные расчеты Кодинска, Богучан, Богучанской ГЭС, колонии-поселения ФСИН, а также самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.
"Режим ЧС сегодня снят, угрозы загорания больше нет — еще вчера был сильный ветер, сегодня лег снег в сантиметров десять.
Появилась социальная проблема — после пожара остались без работы люди. В основном это вахтовики, обращений в службу занятости от жителей Кодинска пока не поступало", — сказал собеседник агентства.
На пожарище работают сотрудники полиции, сохраняется версия, предложенная в понедельник МВД, что огонь вспыхнул из-за близкого расположения штабелей готовой продукции к действующей котельной. Во вторник в Кодинске прошло совещание с участием сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, на нем обсуждались меры по предотвращению подобных происшествий. Представитель прокуратуры сообщил, что у ведомства были претензии к предприятию по организации пожарной безопасности, отметил Желябин.
В «КЛМ Ко» отказались комментировать ситуацию. На сайте компании сообщается, что кодинскую площадку она приобрела в 2008 году, ранее это было ООО «КоДОК».
Пожар начался в 12:20 (08:20 мск) в понедельник и был ликвидирован в 20:30 (16:30 мск). Тушению мешал сильный ветер, но пожарным удалось отстоять от загорания соседние базы компаний «Карат» и «Бива». Кежемский район и город Кодинск — одни из основных центров лесозаготовки и переработки древесины в Красноярском крае.
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