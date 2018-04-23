Горючий мусор хабаровчанам некуда девать

В двусмысленной ситуации в Хабаровском крае оказались дачники и владельцы частных домов с наступлением пожароопасного сезона 2018 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обновлённое законодательство запретило сжигать сухую траву и листву на расстоянии ближе 50 метров от жилых и хозяйственных построек. А в период действия особого противопожарного режима, который уже введён в Верхнебуреинском районе, разводить костры на своих подворьях собственникам нельзя категорически.

— Согласно постановлению правительства в 2018 году внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации . Согласно нововведениям, собственники, землепользователи, арендаторы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву на своих участках. Эти правила обязательны для всех земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, — процитировала слова заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Анны Пархоменко пресс-служба ведомства. — При этом сжигать сухостой и мусор запрещено в ветреную погоду и на расстоянии ближе 50 метров от домов, хозяйственных построек. А при введении особого противопожарного режима на использование открытого огня налагается полный запрет.

Сотрудники госпожнадзора уже провели 46 профилактических рейдов по садовым товариществам и частному сектору. Против тех, кто жёг траву на участках, они составили 35 протоколов об административных правонарушениях. С жителями представители надзорного органа провели 40 сходов, на которых объяснили, чем чревато для семейного кошелька нарушение противопожарных правил.

— Закон категоричен, ближе 50 метров к постройкам разводить огонь нельзя: ни шашлыки жарить, ни траву жечь. Всё это — открытое пламя, которое представляет опасность. Были случаи, когда от искры из мангала сгорали дачи, и соседские бани сгорали от разведённых вроде бы в бочках костров с сухой растительностью, — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Согласно Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Если же на территории в это время действует особый противопожарный режим, штрафы увеличиваются вдвое. Не стоит забывать нашим дачникам и о том, что, если пожар привёл к материальному ущербу или, тем более, к гибели людей, сжигание сухой растительности может привести к уголовной ответственности. К сожалению, такие случаи у нас в Хабаровском крае уже были, когда дедушки и бабушки, сжигая траву на своих участках, сжигали и соседские коттеджи.

Сотрудники МЧС советуют укладывать растительные отходы в компостные кучи или ямы для гниения. Те же отходы, которые невозможно пустить на компост, должны вывозиться на полигоны складирования ТБО. Однако коммунальные службы пока разводят руками: сухую траву они не рассматривают в качестве твёрдых бытовых отходов, и кто должен вывозить этот мусор, они не знают.