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В Новосибирской области за неделю выявили 658 природных пожаров
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В Новосибирской области за неделю выявили 658 природных пожаров 

ТАСС 33 минуты назад
НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Число природных пожаров за прошедшую неделю в Новосибирске и районах области составило 658, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"За прошедшую неделю было выявлено 658 точек активного горения в городе Новосибирске и в 24 муниципальных районах, что практически на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.
За неделю в регионе также было зарегистрировано два случая, когда пожары из-за пала травы угрожали объектам и населенным пунктам. В одном случае, как отметил Орлов, в Искитимском районе области удалось предотвратить распространение огня на территорию базы отдыха. В другом случае — остановить пожар в районе Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) в Искитиме, который, в частности, производит промышленные взрывчатые вещества.
"Рядом с территорией завода НЗИВ в городе Искитиме была угроза перехода пожара непосредственно на территорию завода, на производственные помещения, а также на складские помещения, находящиеся на этой территории", — уточнил он.
Орлов добавил, что сейчас действующих очагов лесных пожаров в регионе нет.
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