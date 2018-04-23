В Новосибирской области за неделю выявили 658 природных пожаров

"За прошедшую неделю было выявлено 658 точек активного горения в городе Новосибирске и в 24 муниципальных районах, что практически на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.

За неделю в регионе также было зарегистрировано два случая, когда пожары из-за пала травы угрожали объектам и населенным пунктам. В одном случае, как отметил Орлов, в Искитимском районе области удалось предотвратить распространение огня на территорию базы отдыха. В другом случае — остановить пожар в районе Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) в Искитиме , который, в частности, производит промышленные взрывчатые вещества.

"Рядом с территорией завода НЗИВ в городе Искитиме была угроза перехода пожара непосредственно на территорию завода, на производственные помещения, а также на складские помещения, находящиеся на этой территории", — уточнил он.

Орлов добавил, что сейчас действующих очагов лесных пожаров в регионе нет.