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Итальянский фургон жительницы Донецка сгорел в Череповце
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Итальянский фургон жительницы Донецка сгорел в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
20-летний «Фиат Дукато», припаркованный рядом с жилым домом на улице Сосновая, 7, в городе металлургов, загорелся в начале шестого накануне вечером. Пламя с горящей иномарки перекинулось на дом, авто спасти не удалось, дом пожарные отстояли.
Фасад дома, «обшитый» пластиком, поврежден на площади 10 «квадратов». Фургон, принадлежащий жительнице Донецка, сгорел полностью, площадь пожара составила восемь квадратных метров. На место пожарные подразделения прибыли через восемь минут, столько же времени потребовалось на тушение. В нем принимали участие шесть человек и две единицы техники.
Ущерб составил около 400 тысяч рублей, стоимость спасенного имущества оценили в полмиллиона рублей. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов моторного отсека фургона.
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