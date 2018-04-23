Итальянский фургон жительницы Донецка сгорел в Череповце

20-летний «Фиат Дукато», припаркованный рядом с жилым домом на улице Сосновая, 7, в городе металлургов, загорелся в начале шестого накануне вечером. Пламя с горящей иномарки перекинулось на дом, авто спасти не удалось, дом пожарные отстояли.

Фасад дома, «обшитый» пластиком, поврежден на площади 10 «квадратов». Фургон, принадлежащий жительнице Донецка , сгорел полностью, площадь пожара составила восемь квадратных метров. На место пожарные подразделения прибыли через восемь минут, столько же времени потребовалось на тушение. В нем принимали участие шесть человек и две единицы техники.

Ущерб составил около 400 тысяч рублей, стоимость спасенного имущества оценили в полмиллиона рублей. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов моторного отсека фургона.