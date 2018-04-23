Ещё
В Чите закроют два детских центра из-за нарушений пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чите закроют два детских центра из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
ЧИТА, 23 апр — РИА Новости. Детские центры «Динозаврия» и Hello kids в Чите, расположенные на четвертом и третьем этажах торговых центров, намерены закрыть, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Александр Трухин.
"По «Динозаврии» суд уже принял положительное решение, по Hello kids рассмотрение еще предстоит, но в обоих детских центрах нарушения неустранимые: сам факт того, что они находятся выше второго этажа. Пока деятельность приостановлена, но исковые требования прокуроров направлены на прекращение ее как таковой", — уточнил собеседник агентства.
При этом инициативная группа из родителей создала петицию на change.org против закрытия детского развлекательного центра «Динозаврия», аргументируя это тем, что «детки останутся без своих любимых комнат отдыха: игровых автоматов, лабиринта, бассейна с шарами, лазертага и других аттракционов», а все сотрудники детского центра «остались без средств к существованию».
Особое внимание к противопожарной безопасности мест массового пребывания людей приковано после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек. Всего прокуратура Забайкальского края по результатам назначенной Генпрокуратурой РФ после трагедии в Кемерово проверки направила в суды 12 исковых заявлений о приостановлении деятельности, при этом работа не завершена, и несколько объектов еще предстоит проверить.
РИА Новости: последние новости
В Дубае в небоскребе произошел пожар Экспертиза подтвердила гибель барнаульских детей в "Зимней вишне" Прокуратура назвала причину возгорания автобуса в Кемеровской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России168
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны257
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ515
Масляков резко пригрозил Светлакову297
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России248
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение