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В НСО сгорел дом из-за дорог, по которым не смогли добраться пожарные
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В НСО сгорел дом из-за дорог, по которым не смогли добраться пожарные 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Мошковском районе Новосибирской области сгорел дотла жилой дом. Местные жители утверждают, что это произошло из-за того, что в населенном пункте плохие дороги, по которым пожарные попросту не смогли вовремя доехать. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы рассказали, что пока пожарные выезжали на вызов дом уже догорел. Жители также сказали, что в момент инцидента у одной пожарной машины закончились запасы воды, а другой служебный автомобиль забуксовал на бездорожье. В итоге пожарным пришлось переливать воду из одного транспортного средства в другое.
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