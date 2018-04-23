В НСО сгорел дом из-за дорог, по которым не смогли добраться пожарные

В Мошковском районе Новосибирской области сгорел дотла жилой дом. Местные жители утверждают, что это произошло из-за того, что в населенном пункте плохие дороги, по которым пожарные попросту не смогли вовремя доехать. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что пока пожарные выезжали на вызов дом уже догорел. Жители также сказали, что в момент инцидента у одной пожарной машины закончились запасы воды, а другой служебный автомобиль забуксовал на бездорожье. В итоге пожарным пришлось переливать воду из одного транспортного средства в другое.