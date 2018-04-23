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Арест пранкера, сообщившего о якобы 300 погибших в Кемерове, признали законным
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Арест пранкера, сообщившего о якобы 300 погибших в Кемерове, признали законным 

BFM.RU 1 час назад
Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова, распространявшего в интернете сведения о том, что количество погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове составляет 300 человек. Об этом Business FM сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«Решение Басманного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба его защитницы Ольги Матвейчук — без удовлетворения», — сказал она.
Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. Уголовное дело в отношении него СК возбудил после его звонков в морги города Кемерово. От лица сотрудника МЧС он просил приготовить места под 300 тел.
Ложную информацию, направленную, как считает следствие, на то, чтобы подорвать доверие к властям, подхватили в соцсетях. Кувикову вменили статью 282 УКРФ (возбуждение ненависти или вражды). Он объявлен в международный розыск.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В качестве одной из основных версий следствие рассматривает неисправность проводки.
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