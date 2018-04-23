Арест пранкера, сообщившего о якобы 300 погибших в Кемерове, признали законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова , распространявшего в интернете сведения о том, что количество погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове составляет 300 человек. Об этом Business FM сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Решение Басманного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба его защитницы Ольги Матвейчук — без удовлетворения», — сказал она.

Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов . Уголовное дело в отношении него СК возбудил после его звонков в морги города Кемерово. От лица сотрудника МЧС он просил приготовить места под 300 тел.

Ложную информацию, направленную, как считает следствие, на то, чтобы подорвать доверие к властям, подхватили в соцсетях. Кувикову вменили статью 282 УКРФ (возбуждение ненависти или вражды). Он объявлен в международный розыск.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В качестве одной из основных версий следствие рассматривает неисправность проводки.