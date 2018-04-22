В Дубае в небоскребе произошел пожар

Сотрудники гражданской обороны Дубая в воскресенье локализовали небольшое возгорание в небоскребе Алмас возле озера Джумейра на искусственном острове в эмирате, сообщила служба гражданской обороны Дубая в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По информации ГО Дубая, все находящиеся в здании люди были экстренно и без происшествий эвакуированы, во время пожара никто не пострадал.