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В Дубае в небоскребе произошел пожар
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В Дубае в небоскребе произошел пожар 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники гражданской обороны Дубая в воскресенье локализовали небольшое возгорание в небоскребе Алмас возле озера Джумейра на искусственном острове в эмирате, сообщила служба гражданской обороны Дубая в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
По информации ГО Дубая, все находящиеся в здании люди были экстренно и без происшествий эвакуированы, во время пожара никто не пострадал.
Небоскрёб был построен в 2009 году и какое-то время был самым высоким в городе.
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