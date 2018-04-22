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Лифт рухнул с 10-го этажа в Саратове
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Лифт рухнул с 10-го этажа в Саратове 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жильцы дома, в котором произошел инцидент, утверждают, что устройство было неисправным.
Несчастный случай произошел в многоквартирном доме № 7Б, расположенном на ул. Лесная республика. Сообщение об этом было опубликовано 22 апреля в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
Как утверждает автор сообщения, пожелавший остаться неизвестным, лифт «слетел с 10 на 4 этаж лифт с пассажиром». Ранее жильцы обращались в обслуживающую компанию по факту поломки. Причем, не только в свою управляющую компанию УК «Содружество», но и в правоохранительные органы. Но реакции никакой не последовало.
К счастью, инцидент не привел к человеческим жертвам. Однако жильцы дома переживают, что лифт может снова упасть, причем, уже не так удачно для проживающих в доме людей.
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