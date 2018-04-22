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Пиротехники центра «Лидер» МЧС России приступили к разминированию территории Южной Осетии
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Пиротехники центра «Лидер» МЧС России приступили к разминированию территории Южной Осетии 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пиротехники центра по проведению операций особого риска «Лидер» приступили к разминированию территорий в Южной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России проводят работы по разминированию взрывоопасных предметов на территории республики Южная Осетия", — сообщили в министерстве.
Работы по разминированию проводятся с применением беспилотных авиационных систем и двух многофункциональных телеуправляемых мобильных комплексов разминирования DOK ING MV-4. После того, как территория обследуется с помощью техники, к работе приступают пиротехнические группы.
"Пиротехники за первые дни работы уже обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета: два артиллерийских снаряда 14,5 мм и две сигнальные мины СМ-4", — сообщили в МЧС России.
Российские спасатели уже третий год приезжают в республику. За это время было очищено более 50 га земли и обнаружено свыше 350 взрывоопасных предметов.
В 2017 году сотрудники МЧС очистили 30 гектаров и обезвредили 105 мин и взрывоопасных предметов, оставшихся после вооруженного конфликта, произошедшего в августе 2008 года между Грузией и Южной Осетией.
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