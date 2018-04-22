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Три человека насмерть отравились неизвестным веществом в КБР
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Три человека насмерть отравились неизвестным веществом в КБР 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 21 апреля. /ТАСС/. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли, отравившись неизвестным веществом в Кабардино-Балкарии (КБР), еще три человека доставлены в больницу. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении СК по КБР.
"Следственным управлением СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек в поселке Кашхатау Черекского района КБР. По предварительным данным,
в одной из квартир в поселке Кашхатау родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена семья из четырех человек. Трое членов семьи, в их числе один восьмилетний ребенок, скончались, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.
Среди версий произошедшего рассматриваются отравление угарным или бытовым газом.
"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, а также химических экспертиз проб воздуха в квартире, проводится осмотр состояния газовых приборов и другие необходимые проверочные мероприятия. Жизни еще трех пострадавших человек вне опасности", — добавили в ведомстве.
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