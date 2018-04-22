В пожаре на Северо‐западе Москвы погиб мужчина 

Один человек погиб при пожаре на Северо‐западе Москвы. Об этом сообщили в пресс‐центре ГУ МЧС столицы.
Информация о происшествии в проезде Донелайтиса, 32 поступила в 9:23 22 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства. Пожар в кирпичном жилом доме произошел на площади двух квадратных метров.
Возгорание ликвидировали в 9:36. Мужчину спасти не удалось.
Частный жилой дом в в садовом товариществе «Геолог» в Геленджике загорелся рано утром 22 апреля. Жертвами возгорания стали трое детей и их 32‐летняя мама, сообщили СМИ.