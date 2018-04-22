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Москвичи могут присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны
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Москвичи могут присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В парке «Сокольники»сегодня празднуют День пожарной охраны в рамках года «Культуры безопасности 2018».
С 9:00 до 15:00 посетители парка могут увидеть пожарную и спасательную технику на Фестивальной площади с демонстрацией пожарного оборудования сотрудниками ГО МЧС ВАО. В 12:00 стартует концертная программа, в ходе которой для посетителей парка выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Легусова, Павел Пикалов, Римма Звонарева и другие. Для маленьких гостей праздника проведут познавательные и увлекательные интерактивы.
В течение всего праздника для москвичей и гостей столицы пройдут показательные выступления «Спасрезерв», выступления с боевой одеждой пожарного, викторина по пожарной безопасности, демонстрация пожарной техники, интерактивные конкурсы, показательные выступления ВДВ «Союз десантников». Кроме того, будет функционировать зона интерактивов и мастер-классов КСК «Измайлово».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Москвичи могут присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны появились сначала на Москва Меняется.
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