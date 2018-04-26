Вызов о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» поступил из дома напротив 

Вызов о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове поступил не из самого здания, а из дома напротив. Звонили в экстренные службы не охранники. Об этом сообщила адвокат Елена Киселева, передает ТАСС. Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. По утверждению адвоката, из-за того, что звонок поступил не из торгового центра, спасатели не сразу верно определили степень угрозы — изначально они считали, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на четвертом этаже. На месте происшествия, пожарные «встретили людей, спокойно покидавших здание торгового центра» и успокоились. Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Тогда погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что в торговом центре не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу задержаны несколько человек, в том числе начальник пожарного звена, работавший в тот день, и сотрудники ТЦ.