Больше часа два десятка человек тушили пожар в Куйбышевском районе Самары 

Сообщение о возгорании поступило сегодня вечером. В 17:08 на оперативный номер МЧС сообщили о пожаре на улице Самодеятельной. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже объяло площадь в 70 кв. м. Горели надворные постройки. К тушению возгорания привлекли 21 специалиста и сразу пять пожарных машин. После 18:00 пламя удалось локализовать. Еще через десять минут пожарные объявили о полной ликвидации огня. Специалистам еще предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания и какой ущерб причинил этот пожар.
Фото: архив ГУ МЧС России по Самарской области