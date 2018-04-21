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Больше часа два десятка человек тушили пожар в Куйбышевском районе Самары
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Больше часа два десятка человек тушили пожар в Куйбышевском районе Самары 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сообщение о возгорании поступило сегодня вечером. В 17:08 на оперативный номер МЧС сообщили о пожаре на улице Самодеятельной. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже объяло площадь в 70 кв. м. Горели надворные постройки. К тушению возгорания привлекли 21 специалиста и сразу пять пожарных машин. После 18:00 пламя удалось локализовать. Еще через десять минут пожарные объявили о полной ликвидации огня. Специалистам еще предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания и какой ущерб причинил этот пожар.
Фото: архив ГУ МЧС России по Самарской области
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