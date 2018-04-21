В Саратове ночью неизвестные подожгли дверь и коляску в подъезде

В Заводском районе Саратова сегодня, 21 апреля, на пожаре пострадал местный житель. Как рассказали подробности ЧП «Новостям Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МЧС , загорелось трехэтажное здание дома на несколько квартир.

Вызов пришел около 2 часов ночи. Очевидцы рассказали, что полыхает подъезд дома № 10 на улице Азина.

Как удалось выяснить, по предварительным данным, кто-то поджег в подъезде входную дверь и «припаркованную» рядом коляску. На место прибыли 11 пожарных, они сбили пламя.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Во время ЧП у одного из жителей квартиры случился, по предварительным данным, сердечный криз. Прибывшие медики успели оказать мужчине врачебную помощь. Ехать в больницу гражданин отказался.