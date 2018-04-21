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В Пятигорске высадили аллею памяти погибших при пожаре в Кемерове
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В Пятигорске высадили аллею памяти погибших при пожаре в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ПЯТИГОРСК, 21 апреля /ТАСС/. Аллея из 60 берез высажена в Комсомольском парке в Пятигорске в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
"Проект «Дерево для тебя» реализован усилиями волонтеров, представителей администрации и думы города. Молодые березы теперь будут расти на пятигорской земле в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня», — сообщили в пресс-службе.
Организаторы проекта Ирина Горностаева и Злата Власова собрали средства на покупку саженцев, идею волонтеров активно поддержали городские власти. Участие в акции приняли представители администрации, депутаты, студенты, простые пятигорчане. Напоминать о скорбной дате в истории всей России будет памятный знак, установленный среди белых берез. «Мы будем и дальше поддерживать этот проект, продолжать озеленять наш город», — сказал глава Пятигорска Андрей Скрипник.
Присоединились к акции и жители поселка Нижнеподкумского, высадившие на своей территории молодые деревья в память о погибших в Кемерово.
По данным администрации, в состоявшемся сегодня в Пятигорске субботнике приняли участие несколько тысяч пятигорчан, городское руководство, трудовые коллективы и образовательные организации, всего высажено свыше 600 саженцев. На придомовых территориях появились рябина, айлант, черемуха, клены, боярышник, форзиция, также город украсили саженцы хеномелеса, жасмина, китайского апельсина и жимолости.
"Более 500 молодых деревьев и кустарников город получил от ЗАО Совхоз «Декоративные культуры», и свыше сотни саженцев предоставил к субботнику Бештаугорский лесхоз", — сказал начальник городского Управления по делам территорий Валентин Дворников.
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