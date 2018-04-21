В Каменске-Уральском загорелось кафе японской кухни «Сушкоф»

Сегодня, 21 апреля, в Каменске-Уральском загорелось кафе японской кухни «Сушкоф» на улице Алюминиевой, 41.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:45. Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне кафе, где горела фритюрница.

На место происшествия приехали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС . Площадь пожара составила 10 кв. метров. К 11:58 огонь был потушен.