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В Каменске-Уральском загорелось кафе японской кухни «Сушкоф»
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В Каменске-Уральском загорелось кафе японской кухни «Сушкоф» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 21 апреля, в Каменске-Уральском загорелось кафе японской кухни «Сушкоф» на улице Алюминиевой, 41.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:45. Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне кафе, где горела фритюрница.
На место происшествия приехали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС. Площадь пожара составила 10 кв. метров. К 11:58 огонь был потушен.
В результате возгорания поврежден потолок и мебель. Никто из людей не пострадал. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в настоящее время проводятся проверки по факту пожара.
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