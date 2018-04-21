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Жителей пятиэтажки эвакуировали в Южноуральске из-за звонка о минировании
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Жителей пятиэтажки эвакуировали в Южноуральске из-за звонка о минировании 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Жителей многоэтажки в Южноуральске в субботу, 21 апреля, эвакуировали из квартир из-за звонка о минировании дома, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Инцидент произошёл по улице Космонавтов, 4. Около 16.20 часов на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города поступил звонок о минировании дома. На место незамедлительно выехали силовики и спасательные службы.
«Меня до сих пор трясёт. Я в этом доме живу, — написала в социальной сети «ВКонтакте» Виктория Курынкина. — Сотрудник полиции ходил по квартирам, сообщал эту информацию и просил покинуть квартиры».
«Мы шли мимо нас не пропустили, сказали, что оцеплено, и нужно обойти. Жутковато. Несколько экипажей полиции, все полицейские с автоматами, скорая, спасатели», — написала в группе «VIP Южноуральск» Ольга Лычагина.
Информацию о минировании жилого дома подтвердили в МВД. В ходе обследования опасных предметов обнаружено не было. Как пишет сайт «74.ru», звонивший хулиган уже задержан. Им оказался 30-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, накануне звонок о подозрительном предмете парализовал работу банка в центре Челябинска.
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