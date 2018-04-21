Жителей пятиэтажки эвакуировали в Южноуральске из-за звонка о минировании

Жителей многоэтажки в Южноуральске в субботу, 21 апреля, эвакуировали из квартир из-за звонка о минировании дома, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Инцидент произошёл по улице Космонавтов, 4. Около 16.20 часов на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города поступил звонок о минировании дома. На место незамедлительно выехали силовики и спасательные службы.

«Меня до сих пор трясёт. Я в этом доме живу, — написала в социальной сети «ВКонтакте» Виктория Курынкина. — Сотрудник полиции ходил по квартирам, сообщал эту информацию и просил покинуть квартиры».

«Мы шли мимо нас не пропустили, сказали, что оцеплено, и нужно обойти. Жутковато. Несколько экипажей полиции, все полицейские с автоматами, скорая, спасатели», — написала в группе «VIP Южноуральск» Ольга Лычагина.

Информацию о минировании жилого дома подтвердили в МВД . В ходе обследования опасных предметов обнаружено не было. Как пишет сайт «74.ru», звонивший хулиган уже задержан. Им оказался 30-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.