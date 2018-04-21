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В Гусеве взорвался гироскутер
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В Гусеве взорвался гироскутер 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Из-за возгорания после взрыва гироскутера молодая семья рисковала лишиться крыши над головой.
Случай в Гусеве стоит в ряду печальных происшествий, связанных с эксплуатацией так называемых ховербодов. Гироскутеры на которых катаются подростки взрываются даже под ногами, в США из-за возгорания ховерборда в штате Пенсильвания сгорел дом и погибла трёхлетняя девочка. В России гироскутеры свободно продаются в интернете.
По словам Андрея Зуева, взрыв произошёл на цокольном этаже. Гироскутер стоял на зарядке, примерно 10-15 минут. В доме услышали громкий хлопок.
Гироскутер купили летом прошлого года в одном из интернет-магазинов. Испытания во дворе ховерборд прошёл успешно.
Устройство заряжается от обычной сети 220 вольт, никаких специальных условий, связанных с хранением хаверборда, например, вне дома не существует. Однако, множество видеороликов в сети показывают, как взрываются и воспламеняются гироскутеры.
В интернет-магазине не спешат возмещать ущерб от взрывоопасной игрушки. Хотя, подобные случаи во многих странах становятся предметом многомиллионных исков к производителям электронных устройств. Наталья и Андрей задумываются об установке пожарной сигнализации, и о том, чтобы застраховать имущество и дом.
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