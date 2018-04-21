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В МЧС заявили, что признаков возгорания в комплексе «Москва-Сити» не обнаружено
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В МЧС заявили, что признаков возгорания в комплексе «Москва-Сити» не обнаружено 

RT на русском 1 час назад
В главном управлении МЧС России по Москве в беседе с RT опровергли сообщения СМИ о том, что в башне «Око» комплекса «Москва-Сити» произошло возгорание.
«Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная», — рассказали в ведомстве.
При этом собеседник уточнил, что в здании сработала система оповещения о пожаре, и находящиеся в здании люди начали самостоятельно его покидать.
Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления.
2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
RT на русском: последние новости
Источник: более 300 человек эвакуированы из комплекса «Москва-Сити» в связи с задымлением СК получил заключения всех генетических экспертиз по делу о пожаре в ТЦ Кемерова В Кишинёве произошёл пожар в торговом центре
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