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В Дербентском районе отменили режим КТО
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В Дербентском районе отменили режим КТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Режим контртеррористической операции в дагестанском Дербенте и Дербентском районе, где ликвидировали боевиков, отменен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.
"В 15.00 мск режим КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района прекращен", — рассказал собеседник агентства.
В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов. Они были обнаружены в разных частях Дербента в двух группах, на предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия, ответным огнем они были ликвидированы. По данным НАК, бандиты намеревались «совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники».
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