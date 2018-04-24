В Дербентском районе отменили режим КТО

"В 15.00 мск режим КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района прекращен", — рассказал собеседник агентства.

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