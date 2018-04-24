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В Красноярске возле Бадалыка BMW X5 протаранил 3 автомобиля
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В Красноярске возле Бадалыка BMW X5 протаранил 3 автомобиля 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Массовое ДТП произошло в Красноярске в районе Бадалыка. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия в социальной сети.
Авария произошла днём в понедельник, 23 апреля. Позже стала доступна запись с камеры уличного наблюдения, которая помогла восстановить картину произошедшего. На красный сигнал светофора остановились три автомобиля — Nissan, Subaru и ВАЗ0-2115. В это время по обочине на высокой скорости их обогнал BMW X5. Он задел и повредил все три машины. После этого водитель сбежал с места ДТП. Это же сделал и один из пострадавших. Обсуждая произошедшее, пользователи сети предположили, что оба мужчины были нетрезвыми. В ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет, водитель BMW разыскивается.
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