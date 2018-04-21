246 поселений Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров

К 23 апреля во всех населённых пунктах Горного Алтая , подверженных переходу лесного пожара, должны быть завершены все предупредительные работы. А к первомаю по всей республике должна быть проведена очистка территории о сухой растительности.

По данным этого Главка, в регионе 246 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, в том числе угрозе лесных пожаров — 76. Как рассказал Бурлаков, в ходе рейдов установлено 590 земельных участков, прилегающих к лесу. Проведено 472 осмотра земельных участков, при этом выдано 422 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Напомним, с 16 апреля в РА объявлен особый противопожарный режим.