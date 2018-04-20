Прокуратура требует закрыть ТРЦ «Галерея» в Нальчике как пожароопасное 

Прокуратура Кабардино-Балкарии обратилась в суд с иском о закрытии торгово-развлекательного центра «Галерея» в Нальчике, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
При проверке, проведённой совместно со специалистами МЧС и Ростехнадзора, в «Галерее» выявили более 30 нарушений требований пожарной безопасности.
В частности, в неисправном техническом состоянии на момент проверки находилось аварийное освещение, на путях эвакуации отсутствовали знаки пожарной безопасности, но присутствовали постонние объекты, мешающие перемещению, в зоне детских игровых автоматов использовались повреждённые электрические розетки, система оповещения о пожаре работала слишком тихо, в кинозалах отсутствовала система вытяжной противодымной вентиляции.
Исковое заявление с просьбой приостановить работу ТРЦ «Галерея» до исправления ситуации поступило в городской суд Нальчика.
Ранее решениями судов были закрыты многие торговые центры на Ставрополье. Некоторые из них, устранив нарушения, уже возобновили свою работу.