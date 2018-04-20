Прокуратура требует закрыть ТРЦ «Галерея» в Нальчике как пожароопасное

Прокуратура Кабардино-Балкарии обратилась в суд с иском о закрытии торгово-развлекательного центра «Галерея» в Нальчике , сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке, проведённой совместно со специалистами МЧС Ростехнадзора , в «Галерее» выявили более 30 нарушений требований пожарной безопасности.

В частности, в неисправном техническом состоянии на момент проверки находилось аварийное освещение, на путях эвакуации отсутствовали знаки пожарной безопасности, но присутствовали постонние объекты, мешающие перемещению, в зоне детских игровых автоматов использовались повреждённые электрические розетки, система оповещения о пожаре работала слишком тихо, в кинозалах отсутствовала система вытяжной противодымной вентиляции.

Исковое заявление с просьбой приостановить работу ТРЦ «Галерея» до исправления ситуации поступило в городской суд Нальчика.