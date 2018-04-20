МЧС увидело в майнинге угрозу для энергообъектов. Эксперты не согласились

Майнинг криптовалюты может увеличить число аварий на энергетических объектах, сообщает центр «Антистихия». Спасатели считают: слишком большие нагрузки на сети способны привести к пожарам. Опрошенные «360» эксперты по кибервалютам не согласились с такими выводами.

Число аварий на энергетических объектах России может увеличиться из-за производства криптовалют. Об этом предупредил центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия». Криптовалюты майнят, используя вычислительные мощности компьютеров. Для этой процедуры необходимо большое количество электроэнергии. В связи с этим нагрузка на электросети растет с каждым днем.

«Антистихия» сообщает, что сети не рассчитаны на мощные нагрузки, что и создает риск возникновения пожаров. «Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге криптовалют», — сказано в документе.

Вероятность энергетических аварий

Аналитик рынка криптовалют Вячеслав Пермяков считает, что не стоит ждать аварий на крупных энергетических объектах. «Все-таки у них современные средства защиты и майнинг — не такой сверхэнергоемкий», — сказал он «360».

Если майнится что-то на промышленных объектах, которые запитаны от солидной электростанции, то это, в принципе, сопоставимо с работой завода, даже меньше мощность, употребляемая крупными фермами

— Вячеслав Пермяков.

Основатель DeCenter и управляющий партнер Russian Ventures Евгений Гордеев подтвердил, что майнинг не приводит к крупным катаклизмам, таким как пожар и аварии. Энергия, потребляемая для производства криптовалюты, не опаснее «кипятильника на кухне». Эксперт рассказал «360», что энергетические объекты гипотетически готовы к нагрузке — если большое количество людей начнут майнить.

Архитектура систем построена так, что она рассчитана на то, чтоб можно было бесконечно много этих устройств запускать и вреда от них никакого бы не было. Все же это высокие технологии, а не просто разведение костров в полях

— Евгений Гордеев.

Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Денис Душнов заявил, что все энергетические объекты России крайне безопасны и защищены, включают систему мониторинга перегрузок. В случае таковых будет происходить автоматическое выключение цепей, но не аварии на энергетических объектах. «Проблем не будет, даже если все в России начнут майнить. Это будет выгодно всем игрокам рынка, а энергетические компании подстроятся под растущий спрос», — рассказал эксперт «360».

Русгидро, Если все же произойдет замыкание, то, как правило, трансформаторные подстанции будут гореть в первую очередь. Вот только чтобы сгорела подстанция, нужна гигантская мощность, которую тяжело обеспечить майнингом. «Если мы говорим об энергетических ресурсах от Росатома »Газпрома“ или иных ответственных за энергетику, то тут проблемы в связи с майнингом просто невозможны», — считает Душнов.

Домашний майнинг

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Трефилов

Больший риск возникает в домах со старой проводкой или слабой мощностью. Если кто-то хочет заняться домашним майнингом, есть риск пожара из-за перегрузки домашних сетей. Они как раз не рассчитаны на такую мощность.

Если говорить про домашние самодельные установки, проблемы могут быть из-за ряда причин, и с наибольшей вероятностью проблемы будут не в самом майнинге, а в работе этой энергетической установки

— Денис Душнов.

Вице-президент РАКИБ рассказал, что страховки от перегрузки в случае майнинга нет в России, а вот страховка от непредвиденных ситуаций практикуется. Существует значительный пул энергетических объектов, сохранностью которых занимаются государственные компании.

Число майнинговых мощностей увеличивается год за годом. По данным РАКИБ, в России майнингом занимаются более 350 тысяч человек. Причем количество майнингового оборудования исчисляется десятками миллионов единиц.