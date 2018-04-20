Подмосковным дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности в теплое время года

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» напомнило жителям Подмосковья о соблюдении мер безопасности, которые позволят предотвратить природные пожары и возгорания в дачных поселках в теплое время года.

Как показывает статистика, в весенне-летний период обстановка с пожарами заметно ухудшается. И это, в первую очередь, связано с началом дачного сезона.

«Чтобы не случилось беды, Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности», — отмечается в материале пресс-службы организации.

Так, во избежание пожаров территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и опавших листьев, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Дороги, проезды, подъезды‚ проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

Газовые баллоны емкостью более 12 литров для кухонных плит должны располагаться в негорючей пристройке у глухого участка наружной стены не ближе 5 метров от входа в дом. Кроме того, летом y каждого жилого строения должна быть бочка с водой, противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши. Каждое строение необходимо обеспечить огнетушителем, а в жилых помещениях должны быть установлены автоматические автономные дымовые пожарные извещатели.

В СНТ, в соответствии с федеральным законодательством, должна быть создана добровольная пожарная дружина.

В пожароопасный период запрещается разводить костры и сжигать сухую траву, курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы. Нельзя пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления, оставлять топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра, перегружать электросети, эксплуатировать системы отопления без профилактического осмотра.

Причиной возникновения пожаров в лесах и на торфяниках в большинстве случаев является человеческий фактор — незатушенные сигареты, спички, костры. Поэтому на эти территории запрещается въезжать на автотранспорте, разводить на них костры, выжигать траву, бросать непотушенные окурки и спички. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность граждан и юридических лиц, а в случае наступления тяжких последствий (крупный материальный ущерб, причинение вреда здоровью) — уголовная ответственность.