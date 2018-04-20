Калининградский аэропорт эвакуировали из‐за пожарной тревоги 

Аэровокзальный комплекс «Храброво» в Калиниграде провел оперативную эвакуацию людей по пожарной тревоге. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Грицун, пожарная сигнализация сработала примерно в 12:40 по местному времени.
соответствии с инструкцией все сотрудники и пассажиры авиарейсов были оперативно выведены на улицу.
Сейчас оперативные службы проверяют причину сигнала пожарной тревоги.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Владимир Пучков одобрил идею Общественной палаты о создании корпуса общественных наблюдателей за пожарной безопасностью.